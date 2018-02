Digitales Lesen - Fachtag von MENTOR - Die Leselernhelfer

Immer wieder sind digitale Medien dem Vorwurf ausgesetzt, für den Rückgang des Lesens besonders bei Jugendlichen verantwortlich zu sein. MENTOR will den Spieß umdrehen und klären, wie sich Laptop, Smartphone, Tablet und Co. sinnvoll in die Leseförderung für Kinder und Jugendliche integrieren lassen. Gerade weil die digitalen Medien so attraktiv sind, bieten sie enormes Potenial, werden sie richtig eingesetzt. MENTOR lädt alle Lesebegeisterten und Leseförderer herzlich zum Fachtag von MENTOR - Die Leselernhelfer ein. Hauptreferent ist

Prof. Jan M. Boelmann von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Vertiefen Sie Ihr Wissen in Workshops und lernen Sie MENTOR - Die Leselernhelfer kennen sowie die Weiterbildungsangebote des Bundesverbandes und den regionalen Verein "MENTOR Lesespaß Coburg e.V." Informationen und Anmeldung: www.mentor-bundesverband.de