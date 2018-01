Neumarkt – Hartmut Krinitz, preisgekrönter Forograf und Rhetoriker, ist bekannt für seine unglaubliche Geduld, mit der er das perfekte Licht abwartet, um ein Motiv atemberaubend schön in Szene setzen zu können. Zehn Jahre dauerte es daher bis zur Fertigstellung seines neuesten Multivisionsvortrags „Magische Orte“, der selbst in der Fotografenszene größte Beachtung findet. Am 03. Februar kommt Krinitz damit um 20.00 Uhr im W1 (Johanneszentrum) in Neumarkt in der Oberpfalz. In grandiosen Bildern, unterlegt mit Originaltönen und Live-Kommentaren, dargeboten auf Großbildleinwand, nimmt er seine Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise zu weltbekannten Monumenten und längst vergessenen Stätten in Europa. Auf der Suche nach ihrem Geheimnis bewältigte Hartmut Krinitz hunderte von Kilometern zu Fuß, mit dem Boot, dem VW Bus, auf Pferden und Eseln. Und wie immer porträtiert er auch die Menschen, die in der Nähe leben oder sich intensiv mit den Orten befassen, weil der Bann sie nicht mehr loslässt. Ganz so, wie die Bilder auch die Zuschauer noch lange begleiten werden.

Karten für „Magische Orte“ gibt es noch bei allen bekannten Vorverkaufsstellen wie Touristinfo oder Buchhandlung Bögl. Karten per Post erhält man unter Telefon 09422 805040. Weitere Informationen gibt es auf www.agentur-showtime.de