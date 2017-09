KulturTour zu Monika Grzymala ins Lothar-Fischer-Museum nach Neumarkt

Die Sommerzeit ist vorüber - jetzt geht es wieder los mit den KulturTouren des KulturNetzwerkes Schwarzenbruck. am 20. September geht es zu einer sehr spannenden Ausstellung nach Neumarkt ins Lothar-Fischer-Museum.

Die Zeichnungen der in Berlin lebenden und international agierenden Künstlerin Monika Grzymala (*1970) überspannen Räume. Ausgehend von einem Text Lothar Fischers über das Zeichnen bearbeitet und erweitert sie installativ den Begriff des Zeichnens. So entstehen aus der Bewegung heraus Linealogien im Raum. Ihre aus speziellen Papierklebebändern erzeugten Strukturen entspringen aus der physischen Geste und Formation heraus. Neben der speziell für Neumarkt geplanten Raumzeichnung werden aktuelle großformatige Papierarbeiten sowie Ton- und Drahtskulpturen gezeigt. Das KulturNetzwerk freut sich sehr über diese schöne Möglichkeit, eine international sehr renommierte Künstlerin hier bei uns zu erleben. Am 4. Oktober geht es wieder nach Neumarkt zu einer umfangreichen Rizzi-Ausstellung.

Weitere Informationen und Anmeldungen wie immer bei Francoise Werner unter der Telefonnummer 09128 12381.