Am Samstag, 27.01.2018 findet um 18:11 Uhr die große Prunksitzung der KG Hilaritas Lauf e. V. in der Karl-Diehl-Halle in Röthenbach statt. Lassen Sie sich an diesem Abend von der Karnevalsgesellschaft Hilaritas mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm zum diesjährigen Motto: "Fasching – die 5. Jahreszeit" bestens unterhalten. Neben den Marschtänzen der verschiedenen Garden, erwarten Sie auch einige sehenswerte Showtänze. Verraten sei schon, dass Entertainer Rudolf Knorr für Stimmung sorgen, Jacky Dumée Ihre Lachmuskeln strapazieren und Claudio Gnann sie in die Welt der Magie entführen wird. Natürlich wartet auch noch die eine oder andere Überraschung auf Sie.

Karten sind zum Preis von 20.- € erhältlich. Einlass ist ab 17 Uhr.

Der Kartenvorverkauf findet über Michaela Herberich unter der Telefonnummer 0171/1931204 statt.