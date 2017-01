Großer Familientrödelmarkt Röthenbach

Röthenbach an der Pegnitz

Röthenbach a.d. Pegnitz , Geschwister-Scholl-Platz 2 , 90552 Röthenbach an der Pegnitz DE

Veranstaltet durch die Kindertagestätte Am Steinberg, in der Karl-Diehl-Halle Röthenbach.



Mit 75 privaten Verkaufsständen, breites Warensortiment für jedes Alter.



Großes Torten und Kuchenbuffet, sowie herzhafte Leckerein, Cafeteria im Foyer der Karl-Diehl-Halle, Speisen auch zum Mitnehmen.



Eintritt beträgt 1,- € . Alle Spenden und Einnahmen kommen zu der Kindertagesstätte Am Steinberg zu Gute.