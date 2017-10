Vortrag von Pater Anselm Grün in Röthenbach

REGION - Pater Anselm Grün wird am Donnerstag, 2. November 2017, 20 Uhr, in der Karl-Diehl-Halle in Röthenbach a.d. Pegnitz einen Vortrag unter dem Titel ,,Jeder Mensch hat einen Engel" halten.

Im Vortrag geht es um biblische Engelgeschichten, die aufzeigen wollen, Gott schicke seinen Engel in jede Not des Menschen hinein, in seine Einsamkeit, in seine Gefährdungen und in seine Angst. Der Engel bringe uns Gottes heilende und befreiende Kraft, damit wir in allen Situationen unseres Lebens neue Hoffnung schöpfen könnten.Pater Anselm Grün wurde am 14. Januar 1945 im fränkischen Junkershausen geboren, aufgewachsen ist er in München. Im Elektrofachgeschäft seiner Eltern verkaufte er dort bereits als kleiner Junge Glühbirnen und Taschenlampen. Mit 19 Jahren trat er nach dem Abitur in die Benediktikerabtei Münsterschwarzach bei Würzburg ein. Dort lernte er die Kunst der Menschenführung aus der Regel Benedikts von Nursia kennen und entdeckte bereits in den 70er Jahren die Tradition der alten Mönchsväter wieder, deren Bedeutung er besonders in Verbindung mit der modernen Psychologie sieht. Seit 1977 ist er, nach seinem Studium der Philosophie, Theologie und Betriebswirtschaft, der Cellerar (das heißt der wirtschaftliche Leiter) der Abtei Münsterschwarzach und damit für rund 300 Mitarbeiter in über 20 Betrieben verantwortlich. In zahlreichen Kursen und Voträgen versucht Pater Anselm Grün, auf die Nöte und Fragen der Menschen einzugehen. So ist er zum spirituellen Berater und geistlichen Begleiter von vielen Managern geworden.Mittlerweile gibt es rund 300 Bücher, die bisher in einer Gesamtauflage von über 20 Millionen weltweit verkauft wurden. Im Vier-Türme-Verlag der Abtei Münsterschwarzach sind davon bisher über 100 Titel erschienen, die in 30 Sprachen übersetzt wurden.Wann? Donnerstag, 2. November 2017, 20.00 Uhr in der Karl-Diehl-Halle in Röthenbach a. d. Pegnitz: Vorverkauf: Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, Tel.-Hotline 01806/700733, www.reservix.de