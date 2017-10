Roth : Schloss Ratibor |

Ausstellung von Kai Bader und Karl Schnell Von Dienstag, 17. Oktober bis Sonntag, 22. Oktober 2017 sind die Ratsstuben im Schloss Ratibor Ort einer ganz besonderen Ausstellung:

Unter dem Titel "Alle Lust will Ewigkeit" zeigen der Fotograf Kai Bader, der sich seit rund 20 Jahren der Portrait- und Aktfotografie in Schwarzweiß widmet, sowie Karl Schnell, ein Künstler aus Wendelstein, ausgewählte Bilder und Montagen ihrer Sammlungen.

Im Rahmen der Veranstaltung "AbendROTH mit Museumsnacht" am Freitag, 20. Oktober, werden die Künstler persönlich ab 19 Uhr vor Ort sein und stehen allen Interessierten für Fragen und Gespräche zur Verfügung. An diesem Abend ist die Ausstellung bis 22 Uhr geöffnet.

Während der anderen Tage von 17. bis 19. Oktober sowie am 21. und 22. Oktober ist die Ausstellung von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen zur Ausstellung erteilt die Tourist-Information der Stadt Roth, 09171 848-513, oder über tourismus(@)stadt-roth.de