Auftakt-Radtour zum Rothsee mit Überraschungsgast

Von Juni bis September nun jeden Freitag eine geführte Radtour Radlfahrer aufgepasst: Am Freitag, 2. Juni 2017, starten die geführten Freitags-Radtouren im Rahmen des Sommer-Führungsprogramms der Tourist-Information Roth. Und bereits traditionell geht es bei der Auftakt-Tour zum Rothsee.

Begleitet wird die ca. 30 km lange Tour von Ersten Bürgermeister Ralph Edelhäußer, der auf der Strecke sicher gerne einige Anekdoten zum Besten gibt.

Zur Stärkung der Kräfte wird in einem gemütlichen Gasthaus oder Biergarten eingekehrt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 13 Uhr im Schlosshof von Schloss Ratibor in Roth. Pro Person wird ein Unkostenbeitrag von 2,- € erhoben.

Nähere Auskünfte und das detaillierte Führungsprogramm erhalten Sie bei der Tourist-Information im Schloss Ratibor, Telefon 09171/848-513 oder per E-Mail: tourismus@stadt-roth.de