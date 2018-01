Band "Slightly out of Tune" zu Gast im Offenen Haus Roth

ROTH (pm/vs) - Seit zehn Jahren ist die Erlanger Band „Slightly out of Tune“ ein gefeierter Gast auf Fränkischen Bühnen. Am 13. Januar gastieren die Vollblutmusiker in Roth.

Von Blues, Swing, über Soul bis Pop - so umfangreich gestaltet sich das Programm von „Slightly out of Tune“! Der Bandname bedeutet etwa so viel wie „leicht verstimmt“. Ganz bestimmt ist dabei aber nicht das Publikum gemeint, das auf volle Stimmung bei den Auftritten der Truppe kommt. Der Hang zu manchmal etwas schrägen Interpretationen vieler Klassiker aus den verschiedenen Genres der groovigen Unterhaltungsmusik hat die Bandmitglieder dazu animiert, diesen - ironisch gemeinten - Namen zu wählen. Ihr Interpretationstalent und ausdrucksstarke Improvisationen sind zum unverwechselbaren Markenzeichen dieser Gruppe geworden. Latin Songs und Bossa Nova gehören ebenso zum Repertoire wie langsame Balladen und fetzige Jazzstücke. Der Abend im Offenen Haus Roth (OHA) in der Hauptstraße 58/Ecke Sieh-Dich-Für-Weg beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss gibt es eine Hutsammlung.