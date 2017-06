Challenge-forAll lockt am 7. / 8. Juli 2017 nach Roth

Finish your limits – unter diesem Motto findet der Challenge-forAll am, und, im Freizeitbad Roth (Friedrich-Wambsganz-Straße 2, 91154 Roth) statt. Bei der Breitensportveranstaltung steht der Spaß an gemeinsamer sportlicher Betätigung im Vordergrund.Das große Triathlonfest bietet für jeden genau die richtige Distanz: Am Freitag, 7. Juli 2017 (ab 17 Uhr), gehen neben den ambitionierten Triathleten beim ChallengeSprintEinzel (750 m/20 km/5 km) die Firmenstaffeln (550 m/20 km/5 km) an den Start. Den Siegern des Firmentriathlons winkt u. a. ein Wanderpokal – gestiftet vom Hauptsponsor Carl Schlenk AG. Am Samstag, 8. Juli 2017 (ab 8 Uhr), stehen der Fitnesstriathlon (200 m/10 km/2,5 km), die Familienstaffeln (200 m/10 km/2,5 km) sowie der Kinder- und Jugendtriathlon im Rahmen des Junior-Challenge Roth im Mittelpunkt.Auf die Besucher wartet neben den einzelnen Starts ein buntes Rahmenprogramm. So gibt es Kaffee & Kuchen, Leckereien vom Grill, verschiedene Aktionsflächen und eine Tombola.Der Challenge-forAll wird jedes Jahr von vielen ehrenamtlichen Helfern im Freizeitbad Roth organisiert.Nähere Informationen gibt es unter