Faschingstermine in Schwabach und dem Landkreis Roth

REGION (pm/vs) - Nur noch gut drei Wochen, dann ist der Fasching 2017 schon wieder zu Ende. Der MarktSpiegel hat sich umgesehen und bringt eine kleine Übersicht wichtiger Termine.

Samstag, 11. Februar

Sonntag, 12. Februar

Sonntag, 19. Februar

Donnerstag, 23. Februar

Samstag, 25. Februar

Montag, 27. Februar

Dienstag, 28. Februar

• Prunksitzung des Rother Carneval Vereins um19.11 Uhr in der Rother Kulturfabrik• Seniorenfasching mit den Aktiven des VfG um 14 Uhr im Bürgerhaus „Zur Krone“. Anmeldungen beim Seniorenbeirat Peter Leipold, Telefon 09172/8739 (AB ist geschaltet)• Nachmittagsprunksitzung des Rother Carneval Vereins zusammen mit dem Seniorenbeirat der Stadt Roth um 14.11 Uhr in der Kulturfabrik Roth• Kinderfasching der KG Die Schwabanesen e.V. um 14 Uhr im Markgrafensaal Schwabach• Großer Faschingszug in Schwanstetten mit dem SCC und vielen befreundeten Karnevalsvereinen. Start ist um 14 Uhr am Rathaus Richtung Marktplatz.• Kinderfasching des TSV Georgensgmünd um 14.30 Uhr in der Turnhalle Wiesenstraße• Kinder- und Seniorenfasching in Spalt. Beginn ist um 15 Uhr im beheizten Zelt am Kornhausparkplatz• Weiberfasching des Rother Carneval Vereins um 20 Uhr in der Rother Kulturfabrik.• Ladies Night zum Weiberfasching mit der FG „Grün-Weiß“ Die Lustigen Wenden e.V. um 19.30 Uhr in der Rangauhalle Kleinschwarzenlohe• Prunksitzung des Schwander Carneval Clubs um 19 Uhr in der Gemeindehalle Schwanstetten• Gala-Prunksitzung der FG „Grün-Weiß“ Die Lustigen Wenden e.V. um 19.33 Uhr in der Waldhalle in Großschwarzenlohe• Gmünder-Fschingszug: Aufstellung ab 13 Uhr an der Rittersbacher Straße. Start ist um 14 Uhr. Der Zug nimmt die Route über den Marktplatz und das Rathaus und dann weiter über den Bahnhofsvorplatz, bevor er sich an der Turnhalle auflöst.• Faschingsball des DAV Sektion Georgensgmünd um 20 Uhr in der Turnhalle Wiesenstraße• Brauchtumsumzug in Spalt.Beginn ist um 19 Uhr am Josephsplatz• Nacht der Narren mit der KG Die Schwabanesen e.V. um 20 Uhr im Markgrafensaal Schwabach• „Spalt Aha“: Faschingszug mit Guggenmusikkonzert ab etwa 12.30 Uhr. Der Zug selbst startet um 14 Uhr und nimmer dabei folgende Route: Alleestraße/Güsseldorfer Straße - Festzelt am Kornplatz.• Faschingskehraus des Schwander Carneval Clubs um 19 Uhr in der Sporthalle des FC SchwandAlle Angaben und Termine sind ohne Gewähr; Änderungen bleiben vorbehalten