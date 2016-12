Festliches Silvesterkonzert in Roth

Roth : Katholische Kirche |

ROTH (pm/vs) - Am Samstag, 31. Dezember, um 18 Uhr lädt die katholische Pfarrgemeinde Roth zu einem festlichen Silvester-Konzert in die Pfarrkirche (Hilpoltsteiner Straße 16) ein. Es schließt sich an den Jahresschlussgottesdienst um 17 Uhr an. Erklingen werden Kompositionen der Barockzeit für 2 Trompeten und Orgel unter anderem von Händel, Bach und Vivaldi. Es musizieren die Trompeterin Maria Stark und der Trompeter Martin Linck, begleitet an der Winterhalter-Orgel von Regionalkantor Robert Lehner. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt es im katholischen Pfarramt Roth, Telefon 09171/825590.