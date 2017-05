Am 12.05.17 organisiert der Treffpunkt „Gesundheit und Lebensfreude“ eine Friedenswegpilgerrunde nach Feierabend. Wir treffen uns am 12.05.17 um 19 Uhr vor dem KISS, Sandgasse 5 in 91154 Roth.Von dort aus laufen wir an der Rednitz entlang nach Pfaffenhofen, dann über die Brücke Richtung Bahnhof Büchenbach, zuerst ein Stück durch den Wald und danach durch den Wiesengrund wieder zurück. Insgesamt dauert die Runde ca. 1,5 Stunden. Leider nicht für Kinderwagen/Rollstuhl geeignet. Danach setzen wir uns gemütlich im KISS zusammen. Bitte Getränke selbst mitbringen.Allgemeine Informationen über den Friedensweg: