Frischer Wind beim 19. Rother Spargelfest

Neue Öffnungszeiten, neues Programm

ROTH - Am Samstag, 6. Mai, dreht sich auf dem Marktplatz in Roth wieder einmal alles rund um das edle, weiße Gemüse. Gemeinsam mit dem Landratsamt lädt die Stadt Roth zu einem geselligen Markttreiben mit heimischen Spargelbauern und Direktvermarktern aus der Region auf den historischen Marktplatz ein. Kurz vor dem zwanzigjährigen Jubiläum haben sich die Organisatoren entschieden, frischen Wind in das Konzept der Veranstaltung zu bringen. Neben neuen Öffnungszeiten werden auch neue Programmpunkte geboten. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Gäste ein buntes Potpourri aus musikalischer Unterhaltung und interessanten Darbietungen.Den gebührenden Auftakt bildet das Wiedereinsteigerorchester des Rother Stadtorchesters mit einem unterhaltsamen Konzert ab 10 Uhr, bevor Landrat Herbert Eckstein und Roths Erster Bürgermeister Ralph Edelhäußer die Besucher um 11 Uhr zur offiziellen Eröffnung begrüßen. Fürstliche Unterstützung erhalten die beiden Herren von der Rother Spargelprinzessin, Theresa Miederer und der Bayerischen Waldprinzessin, Manja Rohm. Traditionell überwachen die Hoheiten den allseits beliebten Spargel-Schälwettbewerb, bei welchem wieder attraktive Preise gewonnen werden können. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung vom Landfrauenchor und den Jagdhornbläsern Roth/Schwabach.Auch im Anschluss warten allerlei Programmpunkte, die den Nachmittag kurzweilig gestalten: Der Wander- und Heimatverein Bernlohe e.V. präsentiert eine Volkstanzvorführung, bevor die Kinder der Städtischen Kindertagesstätte „Am Stadtpark“ gespannt auf ihren Auftritt um 15 Uhr warten. Kulinarisch wird es u.a. mit Christian Winkler vom Gasthof Winkler aus Alfershausen, der in seiner Kochshow leckere Spargelrezepte und Tipps für zu Hause liefert. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Reiner Sponseil alias „Musikus“ und das„BierFrankenTrio“ mit zünftiger Wirtshausmusik. Da schmecken die leckeren Spargelgerichte, die vom Restaurant Al Castello und dem Restaurant „Waldblick“ angeboten werden, gleich noch viel besser. Von Spargelflammkuchen bis Spargel mit Backschinken, von leicht bis deftig, wird für jeden das Richtige geboten. Passend dazu gibt es an der Weinbar eine Auswahl edler Tropfen.Auch für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist gesorgt. In der Kreativwerkstatt können die Kleinen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und wer am Abend immer noch nicht genug hat, kann seinen Platz gleich für den erstmals veranstalteten „Fränkischen Abend“ besetzt halten. Bei fränkischer Mundart, kulinarischen Schmankerln und zünftiger, fränkischer Musik kann im historischen Ambiente des Rother Marktplatzes herzhaft gelacht und gefeiert werden!Während des Spargelfestes und des „Fränkischen Abends“ können die Parkdecks Schloss und Kulturfabrik von 8 bis 24 Uhr kostenfrei genutzt werden. Die Tiefgarage Zentrum kann von 8 bis 19.30 Uhr kostenfrei genutzt werden.Weitere Informationen sind unter www.stadt-roth.de zu finden.