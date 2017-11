Keinen wichtigen Termin mehr verpassen mit dem Rother Jahreskalender!

ROTH (pm/vs) - Nie mehr ein wichtiges Ereignis verpassen: Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres bringt die Stadt Roth erstmals ihren eigenen Wandkalender mit allen wichtigen Terminen für 2018 heraus.

In einem kompakten Überblick ist eine Auswahl der großen und traditionellen Veranstaltungen von Januar bis Dezember übersichtlich zusammengestellt. Kulturelles wie die Rother Schlosshofspiele, die Rother Bluestage oder die Konzerte des Stadtorchesters, sportliche Höhepunkte wie der DATEV Challenge Roth Triathlon, der MEMMERT Rothsee-Triathlon oder der Fitnesstag am Rothsee und gemütliche Feste, wie das Spargelfest oder das Festival der Wirte. Den übersichtlichen Jahreskalender zieren abwechslungsreiche Aufnahmen aus der Kreisstadt, wodurch der Kalender ein Muss für jeden Rother Haushalt und jedes Büro wird.Ab sofort ist der kostenlose Wandkalender im Foyer des Rathauses und in der Tourist-Information im Schloss Ratibor abgeholt erhältlich solange der Vorrat reicht.Zusätzlich liefert die Broschüre „Highlights 2018“ alle großen Rother Veranstaltungen im Taschenformat. Seit Anfang November ist die Broschüre in der Tourist-Information im Schloss Ratibor und in den städtischen Einrichtungen sowie in verschiedenen Geschäften der Innenstadt und in den Tourismusbüros der Nachbargemeinden erhältlich.