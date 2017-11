Bald schon, Kinder, wird’s was geben!

Erstmalig verwandelt sich das Schloss Ratibor in eine kleine Weihnachts-Zauberwelt: Am 2. und 3. Dezember findet dort die Premiere der ersten „Kinderweihnacht im Schloss Ratibor“ statt.Von 10 bis 17 Uhr gibt es im festlich geschmückten Schlosshof von Zuckerwatte bis Früchtepunsch so ziemlich alles, was junge Herzen höher schlagen lässt - inklusive einer Runde auf dem nostalgischen Kinderkarussell. Während es sich die Eltern im Weihnachtscafé in den Ratsstuben gemütlich machen können, ist für die kleinen Gäste einiges geboten: Von der Schlossführung über Kindertheater und -lesungen bis hin zu verschiedenen Kreativangeboten des Rother Jugendbüros.Um für den kommenden Laternenumzug am Samstag, 9. Dezember 2017, bestens vorbereitet zu sein, bietet die Stadt Roth gemeinsam mit dem Jugendbüro zweimal täglich, kostenfreies "Laternenbasteln" an.