Lustvolle Qualen: Kabarettist Stephan Bauer kommt nach Wendelstein

WENDELSTEIN (pm/vs) - Wenn man nach 10 Jahren Ehe zu der Überzeugung kommt, dass man davor eigentlich eweig leben wolle, dann ist vermutlich etwas schiefgelaufen. Mit den Tücken aber auch Freuden der Ehe setzt sich Stephan Bauer auseinander.

Der Kabarettist ist am 13. Oktober zu Gast in der Waldhalle Großschwarzenlohe. Dabei stellt Bauer sein neues Programm vor. Dieses verspricht pointenprallen Mega-Spaß, aber auch eine offene Abrechung mit der Single-Gesellschaft, erodierenden Werten und dem trügerischen Gefühl nach dem Motto „alles geht“. Beginn am 13. Oktober ist um 20 Uhr. Unter der Telefonnummer 09129/5090 werden Kartenreservierungen angenommen. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage des Kabarettisten.