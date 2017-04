Mai-Schlossführung im Schloss Ratibor

Roth : Schloss Ratibor |

Am Samstag, 06. Mai 2017, lädt die Tourist-Information der Stadt Roth alle Geschichtsinteressierten wieder zu einer der monatlichen Schlossführungen ein. Neben Hintergründen aus der Geschichte des Schlosses Ratibor erfahren die Besucher bei dieser Führung auch einige interessante und amüsante Anekdoten aus dem Leben der Schlossbewohner. Außerdem werden die Exponate und Ausstellungen im Stadtmuseum gezeigt. Die geführte Besichtigung der alten Gemäuer und imposanten Räume kostet 5,- €, Eintritt inklusive. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Schlosshof. Bei Fragen wenden Sie sich an die Tourist-Information Roth, Mo. bis Fr. 9 bis 12 Uhr und 13 – 17 Uhr unter Telefon 09171/848-513 oder per E-Mail tourismus@stadt-roth.de