Musical Benefiz Gala am 15 Oktober in der Kulturfabrik in Roth

Roth : Kulturfabrik |

Dank großer Unterstützung aus dem Landkreis Roth konnten wir weit über unsere Erwartungen hinaus in unseren Partnerkliniken zum Wohl der kleinen Patienten tätig werden. Unser Verein Herzpflaster e.V. ist nach 5 Jahren bestehen eine feste Säule in den regionalen Kinderkliniken geworden.



Um auch dem Landkreis Roth, der uns so phantastisch unterstützt etwas zurückzugeben planen wir am 15 Oktober 2017 eine Benefiz Musical Gala in der Kulturfabrik in Roth.



Zusammen mit Herrn Sultan-Sade vom Metropoltheater in Nünberg ist die Idee entstanden einen Musical-Gala Abend mit der im Landkreis Roth bekannten Darstellerin Dorothea Müller in der Kulturfabrik in Roth zugunsten unseres Vereins und des Babynotarztes für den Landkreis Roth zu organisieren. Unterstützt wird das Ganze bereits von der Stadt Roth.



Bereits letztes Jahr durften wir 400 Gäste im Rahmen eines Klavierkonzertes des Pianisten Wassili Zampouridis in der Kulturfabrik begrüßen und konnten so Kultur und Gemeinnützigkeit verbinden.



Informationen zur Veranstaltung und den Vorverkaufsstellen sowie zu unserem Verein finden Sie unter www.herzpflaster-ev.de