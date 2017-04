Osterspaß unter Palmen am Ostersamstag im Rother Stadtgarten

ROTH (pm/vs) - Am Karsamstag, 15. April 2017, lädt die Stadt Roth erstmals zu einem Familien-Oster-Spezial der neuen Veranstaltungsreihe „Roth am S(tr)and“ in den idyllischen Stadtgarten ein. Ab 10 Uhr erwartet die Gäste ein buntes Programm für die ganze Familie.

n der Bastelwerkstatt des Jugendhauses Roth können Groß und Klein kreativ werden. Das absolute Highlight des Tages wird die „Große Ostereier-Suche“ in den Themengärten, zu der alle Kinder bis zu zehn Jahren herzlich eingeladen sind. Nach dem Startschuss von Bürgermeister Ralph Edelhäußer um 14 Uhr kann die Jagd nach den bunten Eiern und Schoko-Osterhasen beginnen. Wer genug im Körbchen hat, kann die Möglichkeit nutzen, sich anschließend beim Kinderschminken in einen süßen Osterhasen oder bezaubernden Schmetterling verwandeln zu lassen.Begleitet wird der gesamte Tag durch lockere Musik und ein erholsames Urlaubsgefühl. Für das leibliche Wohl sorgt das Restaurant „Waldblick“ mit seinem Grill-Stand und leckeren Schmankerln sowie vitolico Events mit fruchtigen Cocktails und frischen Getränken. Bis 17 Uhr können die Besucher schließlich im Rother Stadtgarten die Seele baumeln lassen. Die kleine Dünenlandschaft mit Gräsern, einem Holzdeck und den modernen Strandliegen bildet den perfekten Rahmen für diese Gelegenheit.Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet.