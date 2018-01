Wer kann mit wem? - Musikertreff am 31. Januar im OHA Roth

ROTH (pm/vs) - Am Mittwoch, 31. Januar, findet von 19 bis 22 Uhr der erste "Offene Musikertreff" des neuen Jahres im "Offenen Haus Roth" (OHA) statt.

Offiziell sind diese Treffen, die im OHA (Hauptstraße 58/Ecke Sieh-Dich-Für-Weg) an jedem letzten Mittwoch im Monat geplant sind, vereinsinterne Übungsabende, bei denen sich Musiker und interessierte Musikliebhaber als Gäste zum gemeinsamen Üben und Gedankenaustausch treffen.Im Mittelpunkt des Treffens steht das gemeinsame Musizieren und Experimentieren. Jeder, der mal ausprobieren will, ob und wie er mit anderen zusammen spielen kann, ist willkommen. Also eher nichts für „Alleinunterhalter“!Als Intro spielen „Long John and the Wonder Brass“.Danach steigt sicher wieder eine stimmungsvolle Session mit Improvisationen und vielSpaß. Im OHA gibt’s eine Musikanlage, drei Mikrofone mit Ständern und genügend Plätze zum Einstöpseln. Parken kann man kostenlos in unmittelbarer Nähe des OHA, im Parkhaus am „Sieh-Dich-Für-Weg“. Die Musiker und Interessierte müssen nur noch gute Laune und die Lust aufs „einander kennenlernen“ mitbringen, dann wird der Abend wieder für alle zu einem zünftigen Erlebnis! Weitere Infos gibt es im Internet.