Azubis leiten ALDI SÜD Filiale in Nürnberg

REGION (tom) - Drei Wochen lang eine Filiale in Eigenregie leiten – dieser spannenden Herausforderung stellen sich seit 15. Januar und noch bis zum 3. Februar insgesamt 27 Auszubildende der Regionalgesellschaft Roth.

Optimale Karrierechancen



Bei dem Projekt „Azubis leiten eine Filiale“ können die Azubis im dritten Ausbildungsjahr am ALDI SÜD Standort in der Eibacher Hauptstraße 127 in Nürnberg zeigen und anwenden, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Ganz auf sich allein gestellt sind sie in dieser Zeit nicht. Der erfahrene stellvertretende Filialleiter, Dominic Trebes, steht im Hintergrund bereit und unterstützt seine Schützlinge, sollten sie einmal nicht weiter wissen.Die Verantwortung, die die Azubis übernehmen, ist groß und zunächst einmal ungewohnt. Ein Sprung ins kalte Wasser ist der vorübergehende Positionswechsel aber nicht, denn die Auszubildenden haben sich im Alltagsgeschäft und in intensiven Seminaren vorbereitet. Viele Vorgänge beherrschen sie routiniert, zum Beispiel die Warenannahme und -bereitstellung, die ordnungsgemäße Lagerung und das Kassieren. Nun kommt zwar als Königsdisziplin noch die Gesamtleitung der Filiale dazu, doch die erprobten Team-Player schreckt das nicht ab. „Die Aufgaben wechseln täglich. Jeder von uns kann jeden Job übernehmen und gemeinsam gelingt uns auch die Leitung der Filiale“, sagt der Auszubildende Christian Gala. „Wir helfen uns und sprechen viel miteinander – dann klappt das. “Mit dem jährlich stattfindenden Projekt hat die Unternehmensgruppe schon gute Erfahrungen gemacht. Es ist mittlerweile fester Bestandteil der Ausbildung. „Unsere Azubis übernehmen von Beginn an vielfältige Aufgaben. Wir bestärken sie darin, eigenverantwortlich zu arbeiten“, sagt Regionalverkaufsleiter Christian Meißner bei der Regionalgesellschaft Roth. „Wenn wir ihnen im letzten Ausbildungsjahr auch einmal die Leitung einer Filiale übergeben, ist das eine große Aufgabe, aber ebenso ein Vertrauensbeweis.“ Positives Feedback kommt auch von den Kunden. „Wir weisen darauf hin, dass unsere Azubis eine Filiale leiten und die Kunden finden das prima“, sagt Christian Meißner. „Sie sind beeindruckt, wie gut unser Nachwuchs schon alles im Griff hat.“Seit Jahren ist ALDI SÜD für sein hohes Ausbildungsniveau bekannt. Als Arbeitgeber bietet ALDI SÜD eine übertarifliche Vergütung, beste Arbeitsbedingungen mit einem partnerschaftlichen Miteinander sowie optimale Karrierechancen. Da­zu gehören bereits während der Ausbildung viele interne Schulungen und die Förderung von Schlüsselqualifikationen. Mit dem Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung haben Absolventinnen und Absolventen gute Übernahmechancen bei ALDI SÜD.Zu den Einstiegsmöglichkeiten gehören unter anderem die Ausbildung zur/m Verkäufer/in, zur/m Kauffrau/ Kaufmann im Einzelhandel oder für Büromanagement sowie zur/m Industriekauffrau/-mann und zur/m geprüften Handelsfachwirt/in. Außerdem bietet ALDI SÜD ein duales Bachelor-Studium in Business Administration an.In den rund 1.880 Filialen in 30 Regionalgesellschaften in West- und Süddeutschland arbeiten über 34.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 5.200 Auszubildende.Spannende Einblicke gibt es auch bei Instagram zu sehen unter #aldiazubifiliale, #aldicrew und #aldiazubi.Weitere Informationen zu Ausbildung und Karriere bei ALDI SÜD gibt es im Internet.