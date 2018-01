Vortrag: Gesundheit ist essbar

Roth : Kiss Selbsthilfegruppe |

Wie kann man das Risiko an Krebs und Arteriosklerose zu erkranken verringern? Ist man Krankheiten wie Diabetes, Rheuma, Gicht, Allergien, Arthrose, Depressionen und Autoimmunerkrankungen wehrlos ausgeliefert? In diesem Vortrag erhalten Sie Antworten auf diese Fragen und bekommen Anregungen und Informationen, wie Sie Ihre Gesundheit auch über die Ernährung beeinflussen können.

Referentin: Daniela Zibi, zertifizierte vegane Ernährungsberaterin und zertifizierte Vitamin D Beraterin

Donnerstag, 01.02.2018 von 19-21 Uhr im KISS Sandgasse 5 in Roth

Kosten: 6 €



Anmeldung bitte mindestens 7 Tage vorher, unter:

KISS Roth-Schwabach, Sandgasse 5, 91154 Roth

Telefon: 09171-989 73 70

Fax: 09171-989 73 71

E-Mail: roth@kiss-mfr.de