Liebe Karnevalsfreunde,auch im Jahre 2018 werden wir den zur Tradition gewordenen Faschingszug, in Schwabach wieder durchführen. Der Faschingszug soll für alle Teilnehmer und die Zuschauer eine schöne Veranstaltung werden.Ihr habt Interesse am Schwabacher Faschingszug aktiv , mit Auto, Wagen, als Fußgruppe, etc. teilzunehmen?Dann meldet euch unter https://schwabanesen.de/faschingszug-der-schwabanesen/ an.Für eventuelle Rückfragen stehen wir unter fazu@schwabanesen.de zur Verfügung.