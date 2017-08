Am 9. September ist wieder Spendenschwimmen im Schwabacher Parkbad

SCHWABACH (pm/vs) - Am 9. September feiert das Spendenschwimmen im Parkbad fünften Geburtstag. Wer noch mitmachen will, sollte sich bald anmelden - sonst sind die Startplätze belegt.



Unveränderte Spielregeln

Pokal und Shirts für das Gewinnerteam

Dankeschön an die Unterstützer

Neu in diesem Jahr: Die Veranstaltung findet im Rahmen der großen Abschlussfeier vom Tag der Wirtschaft abends von 20 bis 22 Uhr statt - selbstverständlich in einem ausgeleuchteten Becken. Zur Verfügung stehen alle sechs Bahnen, da ist eine tolle Kulisse mit begeistertem Publikum garantiert.Die Spielregeln sind unverändert: Am Start sind Mannschaften mit fünf Schwimmern. In 15 Minuten werden gleichzeitig so viele Meter wie möglich geschwommen. Für jeden Kilometer wandert Geld in den Spendentopf. Dieser wird je zur Hälfte unter dem Frauenhaus Anna Wolf und dem Spielmobil vom Stadtjugendring Schwabach aufgeteilt. Die Anmeldegebühr beträgt fünf Euro pro Person. Dafür gibt es ein Startpaket mit kleinen Überraschungen, eine Medaille, Urkunden sowie frisches Obst und Müsliriegel. Bei der Anmeldung sind Mannschaftsname und -größe festzulegen. Die Startplätze sind übertragbar, auch Nachmeldungen in den Teams sind möglich. Die Startzeit der einzelnen Teams wird vom Veranstalter festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben. Wichtig: Wer mitmachen möchte, muss sich vorher anmelden.Neben dem guten Zweck und ganz viel Spaß geht es beim Spendenschwimmen aber wieder um die Ehre. Das Siegerteam mit den meisten Bahnen erhält wie in jedem Jahr den Parkbadpokal und wegen des Jubiläums hübsche Sieger-Shirts. Gewinnen können aber auch alle anderen Teilnehmer: Sie nehmen an der Verlosung von attraktiven Sachpreisen wie zum Beispiel Einkaufs- und Restaurantgutscheinen teil.Das Spendenschwimmen als Teil des Spenden-Spektakels wäre ohne die Unterstützung von Vereinen und Unternehmen nicht möglich. In diesem Jahr bedanken sich die Veranstalter beim Schwimmverein Schwabach e. V., der Wasserwacht Ortsgruppe Schwabach, dem THW aus Treuchtlingen, bei Memmert GmbH + Co. KG, der Sparkasse Mittelfranken-Süd, beim REAL Markt Schwabach, der RibWich Food-Trucks GmbH, bei EDEKA Krawczyk Schwabach, PIWE Pieldner Werbung, Schmidthammer Elektrokohle GmbH, PeKoNa Immobilien e. K., der Privilegierten Feuerschützengesellschaft Schwabach und bei Marianne Lachmann.Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zu den Anmeldeformalitäten gibt es im Internet.