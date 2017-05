An die Töpfe, fertig, los...

Ein Eltern-Kind-Mitmach-Angebot des Känguruh Familienzentrums in der Walpersdorfer Straße 23 in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth am Donnerstag, den 29. Juni 2017 um 9.30 Uhr.

In diesem „Eltern-Kind-Kochkurs“ wird gemeinsam geschnippelt, gemixt und gefüllt. Denn durch das gemeinsame freudige „Arbeiten“ entsteht Appetit auf die gekochten Kleinigkeiten – und das ist für Eltern und Kinder ein Gewinn!Die Teilnehmer dürfen sich auf neue Rezept-Ideen zum Thema: Erdbeere, Himbeere und Co. freuen.Leitung: Christine Scheler, DiätassistentinKosten: kostenfrei!Anmeldung dringend erforderlich über https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seit... oder auch über das Känguruh Familienzentrum e. V. unter Tel. 09122 / 888 226