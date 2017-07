Baby- und Kleinkindbasar im Känguruh Familienzentrum

Verkauft wird alles rund ums Baby und Kleinkind bis Größe 128 nach Größen sortiert durch das Känguruh-Team.

Ob Kleidung, Spielsachen, Babybettchen oder Kinderwagen. Viele Sachen die für die Kleinen angeschafft werden sind nur kurz in Nutzung und dann sind die Kleinen auch schon raus gewachsen. Die liebevoll ausgesuchten Strampler und Spielsachen sind ja aber noch kaum gebraucht. Aus diesem Grund veranstaltet das Känguruh Familienzentrum Schwabach zweimal im Jahr einen Basar für alle die gerne gebrauchte Sachen verkaufen bzw. qualitativ hochwertige Sachen zu einem guten Preis kaufen möchten. Der Verkauf findet durch das Känguruh-Team statt.Um einen guten Überblick für die Käufer zu schaffen werden alle Sachen vom Team des Känguruh nach Größen sortiert für den Verkauf aufgebaut. Alle Stücke sind bereits vom Verkäufer mit einem Preis ausgezeichnet.Die Verkäufer müssen ihre Sachen auszeichnen, in einer Liste zusammenfassen und im Känguruh abgeben. Die entsprechenden Unterlagen werden an die Verkäufer durch das Känguruh ausgegeben. Nach der Veranstaltung können die Verkäufer die nicht verkauften Artikel sowie den Verkaufserlös abzüglich einer kleinen Gebühr, die dem Känguruh Familienzentrum zugute kommt, abholen. Alle Helfer des Basars sind ehrenamtlich tätig.Interessenten können sich zu den Bürozeiten unter 09122-888226 oder unter 0174-9088805 informieren.