Samstag. 07.10 Bergwanderung in den Schlierseer Alpen (Spitzingsee)

Tageswanderung Die Wanderstrecke richtet sich nach der Wetterlange, sie wir im Zug ausgearbeitet. BT

l.u.s.G., Gehzeit ca. 6-7Stunden., ca. 15-25 km

Treffpunkt: 5:30 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 5:39 Uhr R6) umsteigen in Nbg. Hbf. Treffpunkt: 6:00 Uhr Nbg. Hbf. Mittelhalle (Abfahrt. 6:58 Uhr RE4005) zusteigen in Allersberg 6:45 Uhr und in Kinding 6:59 Uhr umsteigen in München 8:04 Uhr

Wanderführer: Roland Stierand, gemeinsames Frühstück im Zug von Nbg. nach München (jeder bringt etwas mit).

Anmelden wegen BT, Tel. 09122/873750 Handy 01746340205

Gäste sind willkommen