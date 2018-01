Neumarkt – Am Sonntag, den 04. Februar .kommen „Conny & die Sonntagsfahrer“ um 17.00 Uhr wieder nach Neumarkt, in den Reitstadel. Nach der großen Nachfrage nehmen Sie ihre Zuschauer einmal mehr unter dem Motto „Komm ein bisschen mit “ auf eine musikalische Zeitreise in das Deutschland der 50er Jahre.

Es war die Zeit seichter Unterhaltung und großer Stars wie Peter Alexander, Conny Froboess, Peter Kraus, Caterina Valente und Freddy Quinn. Die Welt war noch in Ordnung und in motivierter Aufbruchsstimmung nach dem zweiten Weltkrieg ! Die 4 köpfige Formation alias „Conny und die Sonntagsfahrer“ lassen die musikalischen Perlen und das wunderbar beschwingte Lebensgefühl dieser Zeit wieder aufleben. Eine Zeit in der Bibi Johns nachts an die Bar einlädt, Vico Torriani sieben Mal in der Woche ausgeht, Trude Herr beteuert, dass sie keine Schokolade will und Peter Kraus seinem Sugar Baby eine Liebeserklärung macht. Inszeniert im Stil eines typischen Heimatfilms mit wenigen aber liebevoll ausgesuchten Requisiten geht es dann an den Strand, wo auch lichttechnisch „Der weiße Mond von Maratonga“ zu sehen ist.

Karten gibt es bei bei allen üblichen Verkaufsstellen von Eventim.de oder in der Touristinfo Alle Infos und Tickets per Post auf www.agentur-showtime.de und unter Telefon 09422-805040