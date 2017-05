Die Schwabacher Laubhütte und das Laubhüttenfest

Schwabach : Jüdisches Museum Franken |

Sonderführung im Rahmen des Internationaler Museumstags 2017



So steht es im dritten Buch Mose und bis heute halten sich Juden und Jüdinnen an dieses Gebot. Sie errichten provisorische Hütten mit einem Dach aus Laub, so dass man die Sterne am Himmel sehen kann. Während des jüdischen Laubhüttenfestes wohnen, beten, essen und schlafen sie sieben Tage lang darin – um der Israeliten zu gedenken, die während ihrer 40-jährigen Wanderschaft nach dem Auszug aus Ägypten in ähnlichen Behausungen wohnen mussten.



Erfahren Sie bei unserem Rundgang durch das Jüdische Museum Franken in Schwabach alles über das jüdische Laubhüttenfest – und zwar in einer original historischen Laubhütte aus dem späten 18. Jahrhundert!





Zudem ist das Museum von 12-17 Uhr geöffnet - Eintritt frei!