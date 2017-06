Fränkischer Albverein Schwabach e.V. Besinnung und Naturgenuss im Heimbachtal

Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Donnerstag. 31.08. Besinnung und Naturgenuss im Heimbachtal

Tageswanderung: Greding – Heimbach – Euerwang – Greding. TTplus 10

Durch den Gredinger Steinbruch in dem neben verfallenen Bauwerken noch der ehemalige Kalkbrennofen zu sehen ist, zum Heimbacher Bildstockweg, Dieser ist in seiner Art etwas ganz Besonderes. Er wurde 1996 mit dem Denkmalspreis des Bezirks Mittelfranken ausgezeichnet. An 12 Bildstöcken, Feldkreuzen, einer Grotte und der hoch oben gelegenen Antoniuskapelle vorbei führt dieser Weg mit reizvollen Blicken auf das schöne Heimbachtal.

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 4 Stunden., ca. 14 km.

Treffpunkt: 7:45 Uhr Schwabach Bahnhof (Abfahrt. 8:00 Uhr S2)

Wanderführer: Lisa Rikisch

Gäste sind willkommen