Samstag 12.08. Eine „Paradisische Weinscheune”

Tageswanderung Schloss Frankenberg – Wein Paradies Scheune – Ippesheim Dorfbrücke. TTplus 10

l.u.s.G., Gehzeit. ca.4 Stunden., ca. 15 km

Treffpunkt: 8:25 Uhr Schwabach Bahnhof (Abfahrt. 8:39 Uhr S2) umsteigen in Nürnberg Hbf. (Abfahrt. 9:05Uhr R1) umsteigen in Iphofen Bahnhof (Abfahrt.10:00 Uhr Bus 109)

Wanderführer: Siegried Bauer, Anmeldung bis 4.8.2017 Tel. 0911/454290 ab 16:30 Uhr wegen Bus bestellen, erwartet die Gruppe am Bahnsteig der S2

Gäste sind willkommen