Fränkischer Albverein Schwabach e.V, Zu Zeugenbergen und Ziegen zwischen Sulzbürg und Möning

Samstag 05.08. Zu Zeugenbergen und Ziegen zwischen Sulzbürg und Möning

Tageswanderung Mühlhausen -Möninger Berg – Richthof- Freystadt - Sulzbürg - Mühlhausen. TT plus 10

Leichtes Gelände., Gehzeit. ca. 5 Stunden., ca. 21 km

Treffpunkt: 7:00 Uhr Schwabach Bahnhof (Abfahrt.7:19 Uhr S2) umsteigen in Nürnberg. Hbf. Der Wanderführer wartet in der Mittelhalle.

Treffpunkt: 7:50 Nürnberg Hbf, Mittelhalle. (Abfahrt. 8:05 Uhr). Wir sind am Vormittag beim Ziegenhof Deß (ziegenhof-dess.de) mit einer kleinen Hofbesichtigung des Biohofes.. Mit Anmeldung bis zum 3.August

Wanderführer: Jürgen Lange-Tropper 0911/45009339 (Mo-Fr 7:00-16:00)

Gäste sind willkommen