Fränkischer Albverein Schwabach e.V. Zur Aussichtskanzel Hohenburg im Lauterachtal am Jurasteig

Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Sonntag 24.09. Zur Aussichtskanzel Hohenburg im Lauterachtal am Jurasteig

Tageswanderung Allersburg - Hohenburg - Stettkirchen - Adertshausen - Winbuch - Schmidmühlen. TTplus 10,

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 5,5 Stunden., ca. 22,5 km

Treffpunkt: 6:50Uhr Schwabach Bahnhof (Abfahrt. 7:04 Uhr R6) umsteigen in Nbg. Hbf. Der Wanderführer wartet in der Mittelhalle.

Treffpunkt: 7:25 Uhr Nürnberg Hbf. Mittelhalle. (Abfahrt. 7:38 Uhr) Anmeldung bis Donnerstag. 21.09. Wir haben eine offizielle Genehmigung zum Besuch der Burg Hohenburg am Truppenübungsplatz Hohenfels

Wanderführer: Jürgen Lange-Tropper 0911/45009339 (Mo-Fr 7:00-16:00)

Gäste sind willkommen