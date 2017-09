„Frankenland trifft Burgenland“: Weinfest in Leerstetten

LEERSTETTEN (pm/mue) - Die Vorstandschaft des SV Leerstetten lädt am Samstag, 23. September, ab 19.00 Uhr zum 12. Fränkischen Weinfest ein.

„Frankenland trifft Burgenland“ lautet das Motto auf der beheizten und überdachten SVL-Terrasse in der Waldsportanlage. Weine des Weinhofes Herbert aus Zeilitzheim in Unterfranken und des Weingutes Wind in St. Margarethen im Burgenland kommen bei stimmungsvoller Oldiemusik von Familie Matz aus Roth zum Ausschank, fränkische Käse- und Schinkenspezialitäten runden das kulinarische Angebot ab. Der SV Leerstetten sorgt auch wieder für einen kostenlosen Heimfahrservice. Tischreservierungen sind bei Peter Weidner (1. Vorsitzenden) unter Telefon 0171 / 3297950 oder via E-Mail: info@peterweidner.de möglich.Weitere Infos im Internet: www.svleerstetten.com