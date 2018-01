Großer Baby- und Kinderbasar

Schwabach : Betreutes Wohnen Johanniter |

Am Samstag, den 17.03.2018, veranstaltet der Elternbeirat der Johanniter-Kindereinrichtung Villa Kunterbunt einen Frühjahr-/Sommerbasar für Baby- und Kindersachen. Eine Anmeldung zum Verkauf ist durch die Abholung der Verkaufsunterlagen und Listen in der Johanniter-Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in der Angerstraße 5 in Schwabach oder per E-Mail an nadine.brantl@johanniter.de ab sofort möglich.

Der Basar findet von 14.00 bis 16.00 Uhr in der Gutenbergstraße 3 (Betreutes Wohnen der Johanniter) statt. Angeboten werden Baby- und Kinderbekleidung sowie Spielwaren, Umstandsmode und Spielgeräte.

Infos für Verkäufer gibt es unter den Rufnummern 0174 3342501 oder 01577 6033572. Ein Teil des Verkaufserlöses kommt den Kindern der Johanniter-Kindereinrichtung Villa Kunterbunt zugute.