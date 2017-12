Inthronisation des 49. Schwabacher Prinzenpaares im Markgrafensaal zu Schwabach

Am 13.01.2018 ist es soweit.

Unser 49. Schwabacher Prinzenpaar wird inthronisiert!

Ab 19:11 Uhr haben wir im Markgrafensaal Schwabach wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt.Gäste an diesem Abend sind unter anderemin der Bütt, die Tanzgruppeund die OriginalNicht zu vergessen sind natürlich unsere eigenen Aktiven, von den Bambini bis zur Prinzengarde, unsere Tanzmariechen und unser Männerballet. Auch hier kann man… auf super einstudierte Tänze gespannt sein.Untermalt wird die Veranstaltung von derund vonFreut euch auf einen unterhaltsamen Abend, dem man dann noch an der Schwabanesen-Bar ausklingen lassen kann.Eintrittskarten können im Vorverkauf über das Ticketportal auf der Homepage, der Schwabanesen , beim Schwabacher Tagblatt oder beim Bürobedarf Fahrner (direkt am Rathaus) erworben werden. Eine Abendkasse wird es am 13.01.2018 auch geben.