Kinderfasching Schwabach

Schwabach : Markgrafensaal |

Ein Klassiker der Kinderfaschings in der Region...Die Schwabanesen laden ein zum diesjährigen Kinderfasching am 12.02.2017 im Markgrafensaal Schwabach. Startschuss ist 14:00 Uhr. Freut euch auf die Tänze unserer Garden sowie Solisten oder werdet selbst zum Tänzer mit unseren eigen einstudierten Tanzeinlagen zum mitmachen für Groß und Klein. Die Reise nach Jerusalem, Mohrenpfessen, Limbo-Tanz, Maskenprämierung und viele weitere Spiele warten auf euch!



TICKETINFOS:



Vorverkauf auf www.schwabanesen.de - Büromarkt Fahrner direkt am Schwabacher Rathaus - HUMA Ticketparadies