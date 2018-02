Klassik trifft Musical: Tenöre4you kommen nach Rednitzhembach

REDNITZHEMBACH (pm/vs) - Wenn es um eine gelungene Verbindung zwischen klassischer Opernmusik und modernen Musicals geht, sind die „Tenöre4You“ erste Wahl. Am Samstag, 3. März, sind Toni di Napoli und Pietro Pato zu Gast im Gemeindezentrum von Rednitzhembach.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ab 19.30 Uhr ein erstklassiges Konzert im italienischen Gesangsstil und das natürlich mit Live-Stimmen. Schwerpunkte bilden dabei die Genres Musical und Filmmusik, wo die beiden Tenöre ein großes Repertoire an Evergreens und Ohrwürmern im Gepäck haben. Karten für den 3. März können in der St. Antonius Apotheke in Rednitzhembach (Bahnhofstraße 13 B), dem Ticket-Parasise im ORO Schwabach, unter der Tickethotline 01805/565465 sowie im Internet erworben werden.