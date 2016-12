Schwabach : Markgrafensaal |

Schwabach (li) Am 3. Februar 2017, 20 Uhr, veranstaltet Helga Kehrbach vom Gaswerk im Markgrafensaal Schwabach: Eine einmalige Kombination – Klaus Schamberger und die NC Brown Blues Band mit dem Feuerbach-Quartett zusammen auf einer Bühne.



Rhythm & Blues at its best!



Was wurde nicht schon alles über die NC Brown Blues Band in den Gazetten der Republik geschrieben – „Flaggschiff der Szene“ „R&B Dampfhammer“ „Kultband“…



Tatsache ist, dass die Band nach 35-jähriger Bühnenpräsenz und Hunderten von Auftritten auf allen wichtigen Events nichts an Frische eingebüßt hat.



NC Brown-Konzerte sind nach wie vor Ganzkörpererlebnisse, die elektrisieren, stimulieren, in jeder Hinsicht anregen. Der Zuhörer taucht ein in die magische Welt des großstädtischen Chicago Blues; eine zeitlose, unvergängliche Mischung aus traditioneller amerikanischer Musik von den Baumwollfeldern des alten Südens zu den Schlachthöfen der großen Industriestädte des Nordens.



Mittlerweile hat sich die Band etwas rarer gemacht, mit den Jahren wird man eben wählerisch. Und spielt nur noch bei ausgesuchten Events und Veranstaltern. Umso mehr darf man sich auf diesen Auftritt freuen.



Die Musiker

Reinhold Engelhardt – Gesang

Keili Keilhofer – Gitarre

Budde Thiem – Keybord

Peter Tobolla – Bass

Chris Schmitt – Mundharmonika

James T. Durham – Saxophone

Udo Schwendler – Saxophone, Posaune

Roland „Olders“ Frenzel – Schlagzeug

Yogo Pausch – Schlagzeug