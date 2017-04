Konzert "Frühlingszauber" des Akkordeon-Ensembles Balgverschluss e.V. in Schwabach

Das Akkordeon-Ensemble Balgverschluss lädt Sie für den 6. Mai 2017, 19 Uhr und 7. Mai 2017, 17 Uhr wieder zu Konzerten ins Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium, Haydnstr.1, nach Schwabach ein. Lassen Sie sich an diesen beiden Frühlingsabenden von Akkordeonmusik verzaubern. Hören Sie vom Orchester und den Solisten Werke aus der Klassik, Originalliteratur für Akkordeonorchester sowie Musical und Musette.

Die musikalische Leitung dieser Konzerte übernimmt Frau Irene Urbach, Professorin für Akkordeon an der Hochschule für Musik Nürnberg und Leiterin der dortigen Akkordeonklasse.Frau Prof. Urbach sammelte bereits während des Studiums ihre ersten Erfahrungen als Leiterin eines Akkordeonorchesters. In Nachfolge des legendären Willi Münch leitete sie viele Jahre das Nürnberger Akkordeonorchester. Als Stipendiatin des Deutschen Musikrates studierte Irene Urbach Dirigieren bei Prof. Nicolas Pasquet. Nach mehr als 20 Jahren Pause als Orchesterleiterin konnte sie in 2017 für eine Projektphase als Dirigentin gewonnen werden.Ihre aktuellen Studenten und einige ehemalige Absolventen bereichern mit hoch qualifizierter Musizierkunst den Orchesterklang des Akkordeon-Ensembles Balgverschluss. Lassen Sie sich von den beiden Masterstudenten Oksana Martyniuk und Yevgen Gavryliuk und ihren außergewöhnlichen Solovorträgen überraschen.Erleben Sie die Ouvertüre aus der Oper Donna Diana von Emil Nikolaus von Reznicek vom Orchester, Titelmelodie aus der früheren Fernsehsendung „Erkennen Sie die Melodie“. Auch die von Edvard Grieg komponierte Peer Gynt Suite Nr. 1 ist Teil des abwechslungsreichen Konzertprogrammes. Mit dem bekannten 1. Satz „Die Morgenstimmung“, möchten wir Ihnen das Gefühl eines Sonnenaufgangs vermitteln.Abgerundet wird das Programm mit Werken aus dem Bereich der Originalmusik für Akkordeon von Fritz Dobler und der Akkordeongruppe „Motion Trio“.KartenvorverkaufBuchhandlung Lesezeichen (Königsplatz 29, Schwabach, Tel. 09122-2919),Fam. Böhm (09122-72482), allen Orchestermitgliedern, unter info@balgverschluss.de,(Erwachsene 12€ / Studenten und Schüler ab 14 Jahren 6€ / Kinder frei) sowie an der Abendkasse.Einlass zu den Konzerten ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.