Lebenshilfe Schwabach lädt zum 20. Mai zum großen Straßenfest ein

SCHWABACH (pm/vs) - Zu einem bunten Straßenfest der Lebenshilfe Schwabach-Roth e.V. ist am Samstag, 20. Mai, die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr ist in der Waikersreuther Straße ein facettenreiches Familienprogramm geboten. Die Band „Blue Frogs“ wird mit ihrer „Music Show“ für Stimmung sorgen, und „Eichi mit seinem Spaßkoffer“ hat seinen Besuch zugesagt. Mädchen und Buben aufgepasst: Egal, ob beim Ballonwettbewerb, Bogenschießen oder in der Bobbycar-Waschanlage, ob beim Klettern in der Turnhalle, beim Taschen bemalen oder beim Spielen mit der goldenen Kugel, ob beim Action Painting, Fühlparcours oder bei der Aktion „900 Finger für Schwabach“: am 20. Mai wird es bestimmt nicht langweilig.Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Wer möchte, hat an diesem Tag die Möglichkeit, die Einrichtungen - Frühförderung und Heilpädagogisches Zentrum - zu besichtigen. Hierzu werden auch spezielle Führungen angeboten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet.