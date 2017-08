Mit zünftiger Blasmusik auf zur Schwabacher Kirchweih !

"48er Musikzug" spielt zum 900-jährigen Stadtjubiläum auf!

Nach den erholsamen Sommerferien treffen sich die Aktiven des „Musikzugs im TV 1848 Schwabach“ schon am Dienstag, 12. September zu einer ersten Probe, um für die kurzfristig folgenden Auftritte fit zu sein.Bereits am Freitag, 15. September begleitet der „Musikzug“ mit Pauken und Trompeten den Einzug zur Eröffnung der Schwabacher Kirchweih und das Aufstellen des Kirchweihbaumes vor dem historischen Rathaus. Am folgenden Samstag sind die „48er Musikanten/-innen“ wieder, wie auch schon seit Jahren, am Festzug zur Eröffnung des Nürnberger Altstadtfestes dabei.Und erstmals dieses Jahr – zum 900-jährigen Stadtjubiläum – unterhält der „48er Musikzug“ am 2. Kirchweihsamstag, den 23.9.2017 von 15.30 bis 17.30 auf der Schwabacher Kirchweih Freunde und Fans volkstümlicher „Blasmusik natur“ mit flotter „Blechmusik“!Möglich machte es Marktmeister Lehmann, der unsere Idee vom Vorjahr gerne in das Kirchweihprogramm übernahm. Herzlichen Dank!Bis zum Jahresende spielt der „Musikzug im TV 1848 Schwabach“ auch an folgenden, jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen:8.10.2017 Schwabacher Citylauf – Mittagskonzert15.12. -17.12.2017 Schwabacher WeihnachtsmarktUnser „Bläser-Ensemble“ umrahmt am 23. Dezember nachmittags in der Schwabacher Dreieinigkeitskirche eine weihnachtliche Veranstaltung.Mit einem Ausflug Mitte Oktober in den Bayerischen Wald und einer vorweihnachtlichen Feier Ende November sorgt unser Vergnügungswart Hans Grießmeier für den Zusammenhalt der Truppe bei vergnüglichen Stunden.60 Jahre konnten die „48er“-Musikanten Anfang Mai mit einem imposanten Rückblick auf vergangene Blasmusikzeiten feiern. Nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen! Auf geht’s in’s nächste Jahrzehnt, das „blaue Blasmusikwunder aus der Goldschlägerstadt Schwabach“fordert unseren vollen Einsatz, um weitere Erfolge zu erzielen!Und deshalb suchen wir weiter für unsere musikalisch vielseitigen öffentlichen Auftritte geeigneten Musiker-Nachwuchs, bei Interesse bestehen auch Aufstiegsmöglichkeiten inunsere Abteilungsführung!Interessiert?„Anfängern“ bieten wir qualifizierte Ausbildung durch Fachkräfte. „Fortgeschrittene“ finden bei uns einen „Spielerischen Einstieg in’s Praktische“, d i e Ergänzung zum theoretischen Unterricht. „Alte Hasen“ zeigen ihr Können und fühlen sich wohl!Ruf‘ doch mal an, komm einfach in unsere Probe! (Jeden Dienstag ab 19.30 Uhr am TV 1848 Jahnstraße 6 - ausgenommen Schulferien).Kontakt: 09122/71371 – musikzug.beim-48er.de – musikzugtv1848@ email.de