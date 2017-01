Nacht der Narren in Schwabach

Schwabach : Markgrafensaal |

Am 27. Februar 2017 findet der legendäre und kunterbunte Rosenmontagsball im Markgrafensaal Schwabach statt. Feiern Sie mit den Schwabanesen die letzten Faschingsstunden dieser Session. Gemeinsam mit den Showacts, dem Bar-Team sowie den Gästen bringen wir den ROMO und den gesamten Markgrafensaal auch dieses Jahr wieder zum Kochen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt niemand anderes als die Rothseemusikanten, welche auch in den Jahren zuvor für die richtige Stimmung gesorgt haben.



Karten sichern unter:

www.schwabanesen.de - Büromarkt Fahrner direkt am Schwabacher Rathaus - HUMA Ticketparadies