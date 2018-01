Nacht der Narren: Rosenmontagsball im Schwabacher Markgrafensaal

Am 12.02.2018 ist es soweit,

unser legendärer und kunterbunter Rosenmontagsball!



Ab 20:00 Uhr Halligalli im Schwabacher Markgrafensaal.

Feiern Sie mit den Schwabanesen die letzten Faschingsstunden dieser Session.Gemeinsam mit den Eulachschraenzern , den Allersberger Flecklashexen , dem Bar-Team sowie den Gästen bringen wir den ROMO und den gesamten Markgrafensaal auch dieses Jahr wieder zum Kochen.Für die musikalische Unterhaltung sorgt niemand anderes als die Rothsees , welche auch in den Jahren zuvor für die richtige Stimmung gesorgt haben.Eintrittskarten können im Vorverkauf, auf der Homepage der Schwabanesen , beim Schwabacher Tagblatt oder beim Bürobedarf Fahrner (direkt am Rathaus) erworben werden. Eine Abendkasse wird es am 12.02.2018 auch geben.Wenn Sie Fragen zur „Nacht der Narren“ haben, wenden Sie sich an die KG Die Schwabanesen e.V..