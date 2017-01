Neues Prinzenpaar und gute Laune: Schwabanesen feiern ihr 50-Jähriges

SCHWABACH (vs) - Mit einer hervorragenden Performance im ausverkauften Markgrafensaal haben die Schwabanesen nicht nur das neue Prinzenpaar in Amt und Würden gehoben, sondern auch einen tollen Auftakt im Rahmen der Prunksitzung für ihr Jubiläum gegeben.

Seit 1967 gibt es die Schwabanesen, also kann 2017 das 50-Jährige gefeiert werden. Nur zweimal in dieser langen Zeit hatte es kein Prinzenpaar gegeben. In der aktuellen Session regieren das Schwabacher Narrenvolk Florian I. und Annika I. Und auch die kleinen Narren haben mit Silas I. und Jana I. im Jubiläumsjahr ein eigenes Prinzenpaar. Beide sind begeisterte Fußballspieler und erhalten Krone und Zepter im Rahmen der Seniorenprunksitzung am kommenden Sonntag, 22. Januar. Beginn im Markgrafensaal ist um 14 Uhr. Im Jubiläumsjahr haben die Schwabanesen im Rahmen der Inthronisation ihr Bestes gegeben, um ein hochkarätiges Programm auf die Beine zu stellen. Von den Tanzmariechen über die Garden und die anderen „Eigengewächse“ zeigen sich die Karnevalisten bestens aufgestellt. Als Gäste begeisterten unter anderem Bauchredner Marcelini mit seinem Hund Oskar, die Familie Hain mit gekonnter politischer Satire und Alexander Göttlicher mit intelligenten Wortspielen und seiner „Karottenorgel“ die Anwesenden.Natürlich dufte auch die obligatorische Schlüsselübergabe durch Oberbürgermeister Matthias Thürauf an das neue Prinzenpaar Florian I. und Annika I. nicht fehlen.