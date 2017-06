Pater Anselm Grün kommt nach Schwabach

SCHWABACH (pm/vs) - Er ist Bestsellerautor, Lebensberater und Benediktinermönch in einer Person: Am Donnerstag, 13. Juli, kommt Pater Anselm Grün in die Goldschlägerstadt.

Unter dem etwas sperrigen Titel „Verwandlung der Emotionen“ gibt der erfahrene Theologe, Psychologe und Unternehmenscoach wertvolle Tipps, wie man aus negativen Emotionen wie beispielsweise Eifersucht, Angst, Ärger oder Traurigkeit positive Energien gewinnen kann. Jede Emotion, so der prominente Referent, habe einen biologischen Sinn. Wer diesen entdecke, sei in der Lage, neue Kraftquellen für sich zu erschließen.Auch, wenn Anselm Grün geistig aus den Erkenntnissen der alten Mönchsväter schöpft, so können auch nicht christlich orientierten Menschen Anregungen zu einem erfüllten Leben finden. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass von den mittlerweilen rund 300 lieferbaren und von Anselm Grün verfassten Büchern bisher weltweit über 20 Millionen Exemplare verkauft worden sind.Karten für den Vortrag, der um 20 Uhr beginnt, gibt es im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Telefon-Hotline 01806/700733 oder im Internet.