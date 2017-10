von Sergei Prokofjewmit der Musikkapelle Roßhaupten (Dirigent Markus Thaler)

Angeregt von Natalija Saz, der künstlerischen Leiterin des Moskauer Zentralen Kindertheaters, schrieb Prokofjew1936 Text und Musik, um Kindern mit den verschiedenen Instrumenten das Sinfonieorchester vertraut zu machen.Karten erhalten Sie in der Buchhandlung am Sägerhof, Tel. 09170 947766, an der OMV-Tankstelle in Leerstetten, Tel. 09170 979324 und an der Abendkasse.