RTL-Dschungelkönigin Melanie Müller der Stargast bei Schwabacher Ü-30-Party!

Schwabach : Markgrafensaal |

SCHWABACH (mask) - Große Ü-30-Jahresausklangsparty im Markgrafensaal Schwabach (Ludwigstraße 16) am Samstag, 30. Dezember 2017. Stargast des Events: RTL-Dschungelkönigin Melanie Müller. Dabei: Joanna Strauchmann, Nadine Beiergrößlein, Hütten-Helmut, DJ EDDY, Elisabeth Wilde. Abtanzen von 20 bis 2 Uhr! ,,700 Gäste werden erwartet", so Veranstalterin Margit Groß. Tickets noch an der Abendkasse (ab 19 Uhr) für 22 Euro.