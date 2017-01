Seniorennachmittag der KG Die Schwabanesen

Schwabach : Markgrafensaal |

Nach der Inthronisation unseres großen Prinzenpaares vergangenen Sonntag sind nun die Kleinen an der Reihe. Die Schwabanesen laden am kommenden Sonntag, den 22.01.2017 zur Seniorenprunksitzung im Markgrafensaal Schwabach ein. Um 14:00 Uhr wird die Inthronisation des Kinderprinzenpaares Silas I. und Jana I. starten. Durch die alljährlichen Spenden der Bäckerein sowie Getränkemärkte der Region können auch dieses Jahr Kuchen, Kaffe sowie verschiedene Getränke gegen freiwillige Spnenden zur Verfügung gestellt werden. Freuen Sie sich neben der Schwabacher Blasmusik auf verschiedene Tanzeinlagen unserer Aktiven, Büttenreden und andere Showacts aus dem Fasching.



TICKETINFOS:



Vorverkauf auf www.schwabanesen.de - Büromarkt Fahrner direkt am Schwabacher Rathaus - HUMA Ticketparadies